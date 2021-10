Angler bieten am Sonntag Corona-konform Forellen an

Oftersheim. Was passt besser zur goldenen Jahreszeit, als geräucherte Forellen? „Nichts“, schreibt der Angelsportverein Schleie (ASV) in einer Pressemitteilung und lädt aus diesem Grund am Sonntag, 24. Oktober, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr dazu ein, sich delikate, goldbraun geräucherte Forellen mit Meerrettich und Kartoffelsalat auf dem Vereinsgelände abzuholen. Das Areal der Angler liegt im Oberen Wald.

„Interessierte Fischfeinschmecker sollten sich diesen limitierten Gaumenschmaus nicht entgehen lassen“, machen die Angler Appetit. Besucher werden gebeten, ihre verbindlichen Vorbestellungen telefonisch unter der Nummer 06202/6 07 56 55 vorzunehmen. Die Angler sind ab sofort täglich ab 17 Uhr erreichbar. Bei der Abholung gilt es, die bekannten Abstands- und Maskenregeln einzuhalten. zg