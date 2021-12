Anhalten, auftanken und weitergehen

Oftersheim. Die römisch-katholische Kirchengemeinde Schwetzingen empfängt ihre Gläubigen am vierten Advent in der Oftersheimer Kirche St. Kilian ein. Am Sonntag, 19. Dezember, laden die Organisatoren des Ü30-Team/Fago-Team dazu ein, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr „anzuhalten, aufzutanken und weiterzugehen“. Verschiedene Stationen sollen den Besucher bei dieser „Andacht to go“ zum Nachdenken und Mitmachen anregen und lassen ihn in der besinnlich beleuchteten Kirche innehalten.

„Gerade in diesen schweren Zeiten brauchen wir umso mehr ,Inseln’ zum Abschalten, um zur Ruhe zu kommen und uns auf die Ankunft des Herrn zu besinnen“, schreibt eine der Organisatorinnen, Gabi Heid, in der Ankündigung zur Veranstaltung. „Entfliehen Sie dem Alltag in der besinnlich gestalteten Kirche, halten Sie inne und kommen Sie zur Ruhe, tanken Sie neue Kraft in dieser schwierigen Zeit, machen Sie sich auf den Weg . . . der Herr ist nah!“

Der Einlass in die Kirche erfolgt versetzt einzeln oder im Familien- und Haushaltsverbund. Die Durchlaufzeit für die Besucher von St. Kilian beträgt am Sonntag 25 Minuten. Dabei gelten die aktuellen Corona-Vorschriften und Hygieneregeln der Kirchengemeinde. zg/mgw