Oftersheim. Im Rhein-Neckar-Kreis sind seit Mitte März mobile Impfteams unterwegs. Bei Vor-Ort-Impfungen in den Kommunen sollen vor allem bewegungseingeschränkte Menschen im Alter von über 80 Jahren geimpft werden, um sie so vor schweren Covid-19-Infektionsverläufen zu schützen. Jetzt kommen mobile Impfteams auch nach Oftersheim. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Geplant sei, dass Betroffene am Mittwoch und Donnerstag, 14. und 15. April, zur Erstimpfung kommen können. Die Zweitimpfung ist dann am Mittwoch und Donnerstag, 19. und 20. Mai. Pro Tag können so rund 140 Personen geimpft werden. Die impfberechtigen Über-80-Jährigen seien bereits vom Rathaus angeschrieben worden. Bis zum Mittwoch, 8. April, müssen sich Interessierte mit dem im Brief beiliegenden Antwortbogen zurückmelden.

Die Gemeinde bittet darum, zu beachten, dass alle, die bereits anderswo einen Impftermin haben und auf einer Warteliste stehen, in Oftersheim nicht geimpft werden können. Die Impftermine werden zentral vom Rathaus vergeben. „Diejenigen, die sich zurückgemeldet haben, werden informiert. Wunschtermine können leider nicht berücksichtigt werden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Wenn nach der Rückmeldefrist noch freie Termine vorhanden seien, werde dies von der Gemeinde bekanntgegeben. zg