Oftersheim. Kurz vor Landtagswahlen und ein halbes Jahr vor den Bundestagswahlen soll die größte Oppositionspartei vom Verfassungsschutz vom Prüffall zum Verdachtsfall hochgestuft werden. Angeblich liegen dem Verfassungsschutz Anhaltspunkte vor, dass die Alternative für Deutschland (AfD) extremistische, verfassungsfeindliche Tendenzen aufweist. In einer Pressemitteilung kritisiert das der Ortsverband der AfD in Oftersheim.

Die AfD habe Widerspruch beim Verwaltungsgericht Köln eingelegt und Recht bekommen, heißt es in der Mitteilung. Dem Verfassungsschutz sei untersagt worden, die AfD als Verdachtsfall zu bezeichnen, solange das Gericht nicht über die Zulässigkeit der Behandlung als Verdachtsfall entschieden habe.

Die AfD Oftersheim kommentiert das so: „Zum Glück entscheiden zumindest noch die Gerichte im Sinne der Demokratie. Es ist absolut undemokratisch, politische Gegner mit konstruierten Anschuldigungen auszugrenzen und eine politische Hetzjagd anzuzetteln. Kein westliches Land kennt eine solche Vorgehensweise. Nur in Ländern mit diktatorischer Führung sind solche Methoden üblich. Hätte der Verfassungsschutz mit der Einstufung der AfD als Verdachtsfall vor Gericht Erfolg, würden die AfD-Mitglieder mit geheimdienstlichen Mitteln überwacht und die Partei in die gesellschaftliche Isolation getrieben.“

Nie gewalttätig aufgetreten

Bisher sei die AfD nie gewalttätig in Erscheinung getreten. Der Verfassungsschutz solle zuallererst dort aktiv werden, wo massive gewalttätige Angriffe durch Linksextreme oder Islamisten stattfänden. Seit Jahren würden Mitglieder der AfD von Linksextremen terrorisiert, wie unlängst in Schorndorf zusammengeschlagen, ihre Familien eingeschüchtert, ihre Autos angezündet oder ihre Privathäuser beschmiert“, heißt es abschließend in der Presseerklärung. zg