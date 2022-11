Apfelprojekt trägt Früchte

Oftersheim. „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“, soll einst Martin Luther gesagt haben. An der Friedrich-Ebert-Grundschule in Oftersheim ist am Dienstagmorgen auch ein Apfelbaum gepflanzt worden. Weil Äpfel gerade im Unterricht Projektthema sind, hatte sich die kommissarische Schulleiterin Ines Hieltscher überlegt, einen entsprechenden Baum auf dem Schulhof zu pflanzen.

Als die Grundschüler der Klassen 1a und 1b mit ihren Lehrerinnen Eva Roßner und Jennifer Miklus auf den Schulhof kamen, standen dort schon Bürgermeister Pascal Seidel mit dem Bauhofleiter Jochen Barisch sowie zwei seiner Mitarbeiter. Diese hatten schon ein Loch neben der Sprunggrube ausgehoben. Ein stattlicher Apfelbaum wartete dort bereits darauf, an seinem Bestimmungsort eingegraben zu werden.

2 Bilder Bauhofleiter Jochen Barisch erhält beim Pflanzen eines Apfelbaumes tatkräftige Unterstützung. © Gemeinde

Ines Hieltscher erläuterte den Kindern, dass die Gemeinde den Apfelbaum besorgt habe und sich auch sonst um die Pflanzen oder auch das Schulmobiliar kümmere. Bevor die Schüler der Reihe nach zu den kleinen Spaten griffen, um selbst die Wurzeln einzugraben, wünschte Bürgermeister Seidel den Kindern viel Spaß mit ihrem neuen Apfelbaum. Dieser leiste auch einen Beitrag zum Klimaschutz, außerdem spende er Schatten und irgendwann auch einmal wohlschmeckende und nahrhafte Äpfel. zg