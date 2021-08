Oftersheim. Die Arbeiten an der Baustelle Mannheimer Straße werden ab heute fortgesetzt. Die Baufirmen, die für die Kanalsanierung in der Mannheimer Straße zuständig sind, hatten seit Ende Juli Betriebsferien, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Am heutigen Montag,16. August, gehen die Bauarbeiten wieder weiter. Damit gilt dann auch erneut das einseitige Halteverbot in der Luisenstraße.

