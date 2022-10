Asylkreis in Oftersheim zu Besuch bei der SPD

Oftersheim. Einmal nicht zu einem Besuch aufbrechen, sondern besucht werden, das war etwas fast schon Ungewohntes für den SPD- Ortsverein Oftersheim, als der Asylkreis oder besser gesagt dessen Mitglieder sich mit den Sozialdemokraten im Bürgersaal traf. Wichtige Angelegenheiten und Tätigkeiten in einer Zeit, in der sehr viele Menschen gezwungen sind, aus den unterschiedlichsten Gründen ihre Heimat zu verlassen.

Derzeit 260 Geflüchtete

Nach der Vorstellungsrunde im sehr gut gefüllten Saal kam die Versammlung sehr schnell auf die Begebenheiten vor Ort zu sprechen. Heidi Joos erklärte den Anwesenden, dass es derzeit etwa 260 Geflüchtete im Ort gebe, davon seien etwas über 60 vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Der Asylkreis arbeite komplett ehrenamtlich und habe etwa 20 aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann die Flüchtlinge auf verschiedenste Art und Weise begleiten. Das geht von der Erstausstattung mit Hygieneartikeln über das Zurechtfinden am neuen Aufenthaltsort bis zur Hilfe an den Schulen, welche die Kinder ja schnell besuchen müssen.

Die meisten Flüchtlinge in Oftersheim seien persönlich bekannt, führte die Leiterin des Asylkreises weiter aus, die Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Stellen in der Verwaltung funktioniere „reibungslos“.

Erfreulich ist die Tatsache, dass viele der schon vor Jahren angekommenen Flüchtlinge jetzt schon gut integriert seien, vor allem in Bezug auf Ausbildung und Teilnahme am Arbeitsmarkt. Die aus der Ukraine Geflohenen unterscheiden sich von den anderen durch ihre „automatische“ Anerkennung in ihrem Flüchtlingsstatus und vor allem durch die Tatsache, dass die allermeisten von ihnen in ihre Heimat zurückwollen, sobald dies möglich ist.

Wie den Rest der Gesellschaft auch hat die Corona-Epidemie die Arbeit des Asylkreises behindert oder auch in Teilen zeitweise unmöglich gemacht, sodass zum Beispiel das Frauentreffen wieder neu starten musste. Ein großes Problem wird auch in Zukunft bei fortwährend hohen Flüchtlingszahlen die Unterbringung sein, denn nicht nur in Oftersheim ist Wohnraum knapp und teuer. Laut Verteilungsschlüssel wird Oftersheim im nächsten Jahr noch 140 „Neuankommende“ aufzunehmen haben. Eine Werbekampagne läuft bereits, um nicht zu viele Notunterkünfte bereitstellen zu müssen.

Mehr Zeit für Vorbereitung

Es wäre nach Auffassung aller Beteiligten sehr gut, wenn etwas Zeit für die Vorbereitung bliebe, denn eine Ankunft bei „Nacht und Nebel“ ist einfach zu kurzfristig, um zumindest eine vernünftige Aufnahme zu gewährleisten. Finanzielle Probleme habe der Asylkreis laut Heidi Joos nicht, da die ehrenamtliche Tätigkeit ohne Vergütung geleistet wird und die sonstige Finanzierung über die Verwaltung läuft.

Der SPD-Ortsverein Oftersheim hat einen sehr engagierten und auch motivierten Asylkreis vorgefunden, der auch von einigen Parteimitgliedern tatkräftig unterstützt wird. Es bleibt die Frage, wie eine weitere politische Unterstützung aussehen kann, denn der Asylkreis selbst und seine Mitwirkenden werden auf unbestimmte Zeit noch sehr dringend gebraucht. zg/ih