Asylkreis mit gemütlicher Teestunde unter freiem Himmel

Oftersheim. Sonne, Tee und gute Gespräche: Der Asylkreis Oftersheim lud zur Teestunde ein. Nach langer Corona-bedingter Pause konnten sich nun wieder Ehrenamtliche und Geflüchtete zu einem persönlichen Austausch treffen.

Aufgrund der aktuellen Pandemielage fand die Teestunde diesmal unter freiem Himmel im Internationalen Garten statt. Dort trafen sich insgesamt 13 Erwachsene und sieben Kinder, um bei Sonnenschein Gebäck und frisches Obst zu genießen und sich zu aktuellen Anliegen auszutauschen, heißt es in einer Pressemitteilung von Britta Josupeit. Neben alteingesessenen nahmen auch neu zugezogene Familien teil und konnten erste Kontakte zu Mitgliedern des Asylkreises und anderen Geflüchteten knüpfen.

Während die Erwachsenen angeregt redeten, tobten die Kinder auf den Spielgeräten und spielten in Teams am Tischkicker um den Sieg. Insgesamt war es ein gelungener Auftakt und so gingen alle gegen frühen Abend satt und zufrieden nach Hause. zg