Auch Heidelberg droht nun die Notbremse

Oftersheim/Region. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis steigt weiter ungebremst. Sie ist im Vergleich zum Vortag um 15 gestiegen und liegt nun bei 148,3 (Stand: 21. April). Auch in Heidelberg setzt sich dieser ungute Trend fort: Die Erhöhung um 10,5 um Vergleich zum Dienstag ist gleichbedeutend mit einer Inzidenz von 112,7. Bleibt dieser Wert auch am Donnerstag über 100, greift die bundesweite Notbremse mit allen Verordnungen, die bisher auch schon im Rhein-Neckar-Kreis gelten - und in Mannheim ohnehin. Denn dort steht der Wert sogar bei 202,2. Stagniert die Situation in der Quadratestadt oder verschlechtert sie sich sogar noch, gilt nach drei Tagen über 200: Es gibt nur noch Fernunterricht und kein Präsenzbetrieb oder Präsenzunterricht in Schulen aller Art, Kindergärten, Kindertagesstätten und Berufsschulen (Ausnahmen sind Abschlussklassen und SBBZ G und K). Eine Notbetreuung ist weiterhin möglich.

Blick über den Rhein

Auch der Blick über den Rhein ist nicht gerade hoffnungsvoll, steht der Rhein-Pfalz-Kreis (126,1) noch relativ gut da im Vergleich zu den Städten Speyer (201,7) oder Ludwigshafen (254,3). Besser sieht es im benachbarten Südhessen aus: Der Kreis Bergstraße meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 109,9.