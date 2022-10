Der Landschaftsgärtner und Händler meines Vertrauens hat sonst viel Holz vor der Hütte. Kiefer, Buche, Eiche, Esche oder Birke waren stets reichlich vorhanden. Ich kaufe dort seit knapp zwei Jahrzehnten, habe nach und nach meine Holzlagertechnik verbessert, ja perfektioniert. Ich weiß, dass Holz stets eine gewisse Restfeuchte hat, entscheidend sind letztlich Sorte, Scheitlänge, Brennwert und Brenndauer.

Vor geraumer Zeit fahre ich also aufs Firmengelände. Angetrieben von Putins Wahnsinn, der sich zuspitzenden Energiekrise, der Suche nach Kniffen und Ersparnisoptionen. Holz für den Kamin- oder Schwedenofen? Nahezu Fehlanzeige. Eiche, Esche und Birke gibt’s nicht mehr – spärlich nur noch Kiefer oder Buche, mein Favorit. Ich lasse mir eine Fuhre mit einem Raummeter davon liefern, zahle etwa das Zweieinhalbfache des früheren Preises. Dies sei seit Wochen so, da Holz rarer werde und ein Subunternehmer für die Anlieferung aus den Wäldern eingesetzt werden müsse. In den Baumärkten sieht’s noch dramatischer aus. Im Internet, etwa unter www.holzharry.de, klettern die Holzpreise in schwindelerregende Höhen.

Kurzum: „Holz ist das neue Klopapier“, sagt die Fachverkäuferin über „neue“ Begehrlichkeiten. Puh, wie Recht sie nur hat ...

Ich mag’s gerne gemütlich, „hyggelig“, wie der gemeine Däne propagiert. Herbst und Winter sind Kaminzeiten. Ein fesselnder Roman, gute Gespräche oder Musik, dazu knisternde Geräusche – das hat schon was. Jetzt sitze ich vor dem feuerfesten Ofenglas und sinniere über den Heizeffekt. Fantasie und Ideenreichtum sollen das Brennholz eines intensives Lebens sein. Und ich denke mir: Alter Schwede! Du bist irgendwie auf dem Holzweg.