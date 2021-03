Oftersheim. Haben Sie sich mittlerweile schon an die Mahlzeiten ohne feste Nahrung gewöhnt? Und an ausreichendes Trinken in der Zwischenzeit? Den Rest der Fastenwoche geht es auch so weiter wie bisher. Deshalb wollen wir uns jetzt noch einmal dem Thema „Entspannung“, einem essenziellen Teil des Fastens, widmen.

„Hilfreich sind dabei spezielle CDs“, empfiehlt Elisabeth Gros, Übungsleiterin des TSV 1895 Oftersheim und zertifizierte Fastenkursleiterin. Sie nennt exemplarisch solche für geführte Traumreisen, für progressive Muskelrelaxation – oder auch mal sternzeichenspezifisch abgestimmt.

Das Ausmalen von Mandalas – Vorlagen gibt es in Mengen im Internet – sind andere Möglichkeiten, an die man vielleicht nicht gleich denkt. Aber ganz weit oben in der Liste stehen natürlich Yoga-Übungen. Das ist jedoch eher für diejenigen, die sich bereits damit auskennen und weniger für Anfänger.

Vom Ballast befreien

„Wichtig ist, dass Sie sich vom Stress befreien, mit dem Sie im Alltag normalerweise konfrontiert sind“, betont Elisabeth Groß die Prioritäten. „Insbesondere Menschen, die an Bluthochdruck leiden, können eine deutliche Verbesserung spüren und kommen runter“, weiß die erfahrene Übungsleiterin. Aber sie beobachtet auch: „Gerade diese Gruppe tut sich schwer, sich auf Entspannung einzulassen und die Notwendigkeit zu erkennen.“

Aber die Reduzierung von Stress und Anspannung im Alltag macht sich in allen Bereichen bemerkbar, nicht zuletzt bei Einschlaf- und Durchschlafstörungen – die ja nicht häufig in Verbindung mit Bluthochdruck auftreten. az

Info: Fragen zum Fasten beantwortet TSV-Übungsleiterin Elisabeth Groß, Telefon 06202/5 17 47.