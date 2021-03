Oftersheim. Am Palmsonntag gibt es in manchen Gegenden den Brauch des Palmesels: So wird gutmütig derjenige verspottet, der als letzter an diesem Morgen aufsteht. Biblisch gesehen trägt der so als Palmesel Gescholtene aber eigentlich einen Ehrentitel: Denn auf einem Esel, einem Arme-Leute-Tier, zieht Jesus in Jerusalem ein. Auf einem Eselchen, genauer gesagt – nicht auf dem hohen Ross.

Das Johannesevangelium berichtet von einer freudig erregten, aber auch angespannten Stimmung (Joh. 12,12-19). Denn der Einzug in Jerusalem geschah nicht irgendwann, sondern in den Tagen des größten Wallfahrtsfestes, bei dem sich Hunderte von Menschen durch die engen Gassen und Straßen von Jerusalem drängten. Sie feierten das Passahfest, das Fest der Befreiung. Die Stimmung war allerdings alles andere als friedlich, besonders in solchen Tagen. Denn zurzeit Jesu drückte die Knechtschaft der Römer das Volk. Es gärte, vor allem im Norden des Landes, in Galiläa, das war bekannt. Dort schlossen sich die einen zu Rebellengruppen zusammen, andere versteckten sie vor den Römern. Und alle kamen sie zum Fest und brachten Unruhe in die Stadt. Die Römer verstärkten ihre Soldatenposten. Sie rüsteten auf und schärften ihre Waffen. So berichten zeitgenössische Geschichtsschreiber.

Mitten in dieser brodelnden und aufgeregten Menge: der Wanderprediger aus dem nördlichen Galiläa. Man sagte von ihm: Dieser Galiläer fürchtet Gott, nicht die Menschen, weder die Römer noch die Tempelherren. Der sucht die Gesellschaft von armen Leuten und von solchen, die in Verruf geraten sind. Der berührt Kranke und heilt sie. Dieser Arme-Leute-König-Einzug passte zu ihm. Eine Art Triumphzug war das und zugleich etwas ganz anderes. Da zog ein ganz anderer König ein – ein Friedensbringer, ein Gerechter, ein Sanftmütiger, einer, der auf einem Esel daherkommt, nicht mit Kriegsrossen. Für die Christengemeinde war im Nachhinein klar: Damit erfüllten sich die Prophezeiungen.

Perfektes Reittier

Der Esel ist das Reittier des messianischen Friedenskönigs. So ist es beim Propheten Sacharja (Sach. 9,9) nachzulesen, und der hat es wiederum aus dem 1. Mosesbuch (1. Mose 49,10-11). Die biblische Überlieferung sagt: Der Esel ist das Symboltier des Stammes Juda aus dem Volk Israel. Aus diesem Stamm wird der Messias Gottes kommen. Das ist der Grund, weshalb sich auf allen bildlichen Darstellungen im Stall von Bethlehem ein Esel findet. In der Weihnachtsgeschichte wird er nämlich gar nicht erwähnt (Luk.2,1-20), ebenso wenig bei der Flucht nach Ägypten (Mt.2,13-18). Aber ein anderes Begleittier für das Gotteskind lässt sich nach diesen biblischen Bezügen einfach nicht vorstellen.

Fünf Tage später wird der, der auf dem Eselchen in einem demütigen Friedenstriumphzug in Jerusalem einzieht, verhaftet, gefoltert, verspottet, gekreuzigt. Der Friedenskönig Gottes stirbt den Tod am Kreuz. Der auf einem Lastesel einzog, trägt selbst die Lastder Menschen. Er gibt sich hin für den Frieden mit Gott.

Von den Verheißungen über die Geburt bis zur Passion: Es gibt kein passenderes Reittier für Jesus als den Esel. Der Palmesel trägt den Christus. Deshalb ist es ein Ehrentitel! Übrigens: Einem Palmesel darf man auch anmerken, dass er ein Christusträger ist. Der Esel gilt als belastbar, sanftmütig und freundlich, aber auch als hartnäckig – manche würden es wohl eher störrisch nennen. Aber vielleicht ist es manchmal gar nicht so verkehrt, beharrlich zu sein und nicht aufzugeben, wenn man etwas als wichtig und richtig erkannt hat. Man kann ja versuchen, dabei so sanftmütig wie möglich zu bleiben.

Am Palmsonntag wäre es auch im Gottesdienst um den Esel gegangen. Bileams Eselin, um genau zu sein. Sie bockt, weil sich ihr Engel in den Weg stellen – Bileam verliert die Nerven und schlägt zu. Ich kann Bileams Wut sehr gut nachvollziehen, auch wenn ich es schlimm finde, dass er die Wut an seinem Reittier auslässt. Bileam hat keinerlei Kontrolle mehr über seinen Weg. Das ist ein fürchterliches Gefühl – und kommt mir gerade nur mehr als bekannt vor, in Zeiten wie diesen. Zum Glück fängt die Eselin an zu sprechen und der Engel lässt sich blicken, damit Bileam wenigstens verstehen kann, warum es so stockend vorangeht.

Es ist das, was auch wir gerade so dringend brauchen: Wir wollen vorankommen, wollen unsere eigenen Wege gehen und bekommen doch unseren Weg vorgeschrieben. Wozu ist es nun gut? Dafür müssen wir bis ans Ende der Geschichte schauen. Anstatt zu verfluchen, segnet Bileam. Damit es so kommen kann, scheint es nötig zu sein, verworrene Wege zu gehen und sich auf Wege einzulassen, die einem vorgeschrieben werden – und sei es von einem Esel!