Oftersheim. Das Ende der Fastenwoche ist schon langsam in Schlagdistanz. Am Freitag stehen noch einmal drei Mahlzeiten in flüssiger Form – Saft oder Gemüsebrühe – auf dem Plan. Am Samstag beginnt dann der erste von zwei Aufbautagen. Darauf dürfen Sie sich schon freuen.

Das bedeutet aber nicht, dass man ernährungstechnisch gleich „in die Vollen“ gehen sollte. „Auch jetzt gilt: Alles schön langsam angehen“, mahnt Fastenkursleiterin Elisabeth Groß, die uns mit ihren Tipps über die Fastenwoche begleitet. Der Samstag beginnt mit einem sehr reifen Apfel zum Frühstück. „Kauen Sie ganz langsam und Sie werden feststellen, wie schnell Sie nach den vergangenen Tagen schon satt sind“, weiß sie. „Zelebrieren Sie diese Mahlzeit ruhig und ganz bewusst. Wenn Sie die Möglichkeit haben und das Wetter es zulässt, gehen Sie auf den Balkon.“

Jetzt auch wieder mit Stückchen

Mittags und abends steht dann jeweils wieder eine Gemüsebrühe auf dem Speiseplan – allerdings mit einem Unterschied zur vergangenen Woche: Ab jetzt dürfen auch wieder gut gekochte Gemüsestücke mit dabei sein. Es eigenen sich dafür – wie schon beim Entlastungstag – vor allem Wurzelgemüsesorten wie beispielsweise Karotten, Sellerie oder auch Pastinaken.

Sie können also schon mal den Einkaufszettel fürs Wochenende schreiben mit reifen Äpfeln und Gemüse Ihrer Wahl, eventuell auch frischem Obst für einen Saft.

Und noch einmal sei auf das Online-Entspannungsprogramm mit Elisabeth Groß immer freitags hingewiesen. Unter http://tsv.digital/live ermöglicht der TSV 1895 Oftersheim einen Live-Stream. Die Übungsleiterin ist von 18 bis 19 Uhr „auf Sendung“. Eingeladen dazu sind Mitglieder des TSV und Nicht-Mitglieder. az