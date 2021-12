Oftersheim. Zu einem Verkehrsunfall mit 9000 Euro Sachschaden ist es am Dienstag in Oftersheim gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, musste ein 48 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 18.50 Uhr an der Kreuzung Heidelberger Straße/L630/K 4147 verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein 29-Jähriger BMW-Fahrer zu spät und fuhr infolgedessen auf den Mercedes auf. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 9000 Euro,

