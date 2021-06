Auftragsvergabe für Möbel

Oftersheim. Aufgrund des Submissionsergebnisses der öffentlichen Ausschreibung vom 17. Mai für die Lieferung und Montage von Möbeln für die Theodor-Heuss-Schule hat der Gemeinderat per elektronischem Umlaufverfahren mehrheitlich – bei 17 Zustimmungen und sechs Enthaltungen – beschlossen, den Auftrag in Höhe von 111 472,01 Euro an die Firma Office Center aus Mannheim zu vergeben.

Die Theodor-Heuss-Grundschule gehört zu den 13 Schulen, die im kommenden Schuljahr mit dem schulgesetzlich verankerten Ganztagskonzept an den Start gehen, das vom Kultusministerium im April dieses Jahres bewilligt wurde. zg/Archivbild: Lenhardt