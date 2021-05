Auftragsvergaben für Ganztagsbetrieb

Oftersheim. In der Kurpfalzhalle findet am Dienstag, 18. Mai, um 18 Uhr eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Überleitung bestehender Regelwerke, vertraglicher und sonstiger rechtliche Beziehungen in die neue Benutzungsordnung Komm.One.

Als Anstalt des öffentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft des Landes und der Kommunen in Baden-Württemberg beschafft, entwickelt und betreibt die Komm.OneVerfahren der automatisierten Datenverarbeitung für kommunale Körperschaften, deren Zusammenschlüsse und deren Unternehmen im Land Baden-Württemberg im Zuge ihres gesetzlichen Auftrags. Träger der Komm.One sind die Kommunen mit 88 Prozent und das Land Baden-Württemberg mit zwölf Prozent.

Mit der Fusion der drei Zweckverbände KIVBF, KDRS und KIRU mit der Datenzentrale Baden-Württemberg im Jahr 2018 sind die unterschiedlichen ausgestatteten Vertrags- und sonstigen rechtlichen Beziehungen zwischen den einzelnen Zweckverbandsmitgliedern und den alten Zweckverbänden auf Komm. One übergegangen.

Parallele Geltung

Hieraus resultierte in der Übergangsphase die parallele Geltung von mindestens drei unterschiedlichen Regelwerken und Rechtsbeziehungen zwischen Komm.One und den Kunden in Baden-Württemberg.

Ziel der Fusion ist der Erhalt einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen kommunalen IT in Baden-Württemberg mit Fokus auf der dauerhaften Verbesserung von Leistungen.

Ferner wird der Antrag der Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Erlass der Gebühren für die kommunale außerschulische Betreuung für den Zeitraum vom 1. bis 14. März behandelt.

Dann geht es noch um die Sanierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen an der Theodor-Heuss-Schule im Zuge der Einrichtung einer Ganztagsgrundschule. Es sollen die Aufträge für Elektroinstallationen, lüftungstechnische Anlagen, Sanitäranlagen, Bodenbelagsarbeiten, Heizungsinstallation und Fliesenarbeiten vergeben werden.

Darüber hinaus geht es um die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen. az/zg