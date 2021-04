Beim Schmökern in den „Kurpfälzer Heimatblättern“ sind wir in einer Ausgabe aus dem Jahr 1949 auf einen Beitrag über die Glocken in der evangelischen Kirche gestoßen, die mit ihrem damaligen Zwiebeltürmchen das Ortsbild Oftersheims prägte. Das Gotteshaus, so ist es dem Archiv zu entnehmen, solle am 30. Oktober 1949 sein neues Geläut erhalten.

„Schon im Ersten Weltkrieg musste die

...