Ausfälle oder Schäden online melden

Oftersheim. Ausfälle und Schäden an der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet Oftersheim können auf einfache Weise über das Bürgerformular direkt auf der Internetseite der Netze BW unter www.netze-bw.de gemeldet werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

„Fällt Ihnen eine defekte Straßenbeleuchtung auf, können Sie einfach eine entsprechende Meldung erstellen“, erklären die Verantwortlichen. Auf der Internetseite kann im Unterverzeichnis Dienstleistungskunden die Rubrik Beleuchtung ausgewählt und hier eine Störung angegeben werden. Die defekte Straßenbeleuchtung kann per Kartenausschnitt oder per Suche über das Adressfeld ausgewählt und der vorgefundene Schaden in einem Onlineformular angegeben werden. Bereits gemeldete Leuchten sind gekennzeichnet und können somit nicht erneut gemeldet werden.

Regelmäßige Kontrollfahrten

Bei Unfällen oder wenn Gefahr in Verzug ist, kann zudem die Telefonnummer 0800/3 62 94 77 angerufen werden.

Die Straßenlaternen werden regelmäßig bei Wartungsfahrten kontrolliert, die auf www.oftersheim.de angekündigt werden.

