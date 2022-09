Ausflug an die Maginotlinie

Oftersheim. Der Förderkreis der SG Oftersheim machte sich auf den Weg, der Vergangenheit auf den Grund zu gehen. Der Ausflug begann an der Maginotlinie in Schönebourg. Es war sehr eindrucksvoll, unter welchen Bedingungen die damaligen Menschen den Tunnel gebaut haben und wie sie dann darin ihren Alltag gestalten mussten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach diesem nachdenklich stimmenden Gang in 30 Metern Tiefe ging es zum Mittagessen nach Huns-pach. Anschließend wurde das schöne Städtchen Wissenbourg mit dem Grenzbähnel erkundet. Hier führte es die Gruppe durch die Altstadt, dann nach Schweigern, wo das Deutsche Weintor in Augenschein genommen wurde. Die letzte Etappe des Ausflugs sah eine Einkehr im „Kuhstall“ in Iggelheim vor. Die „Scheierputzer“ spielten auf und es wurde mitgesungen und -geschunkelt. Vor dem Auseinandergehen bedankten sich die „Förderkreisler“ bei den Organisatoren – und Erika Klefenz, die Vorsitzende des Vereins, bat schon mal um Vorschläge für den Ausflug im nächsten Jahr. gir