Ausflug ins Schuhmuseum

Oftersheim. Endlich ist es wieder möglich – die Arbeiterwohlfahrt macht einen Ausflug. Die Awo fährt in die Pfalz nach Hauenstein ins Deutsche Schuhmuseum. Es ist weltweit das größte Museum dieser Art. Ein lebendiges Dokument für eine reiche Produktionsvergangenheit mit der größten Schuhsammlung prominenter Personen. Das Museum ist barrierefrei, es können also gerne die Rollatoren mitgenommen werden. Die Organisatoren haben eine Führung gebucht.

Danach fährt der Bus mit den Oftersheimer dann zum Abendessen nach Hainfeld. Dort wurde in der sehr schönen Gaststätte „Am Dorfbrunnen“ Plätze reserviert. Los geht’s am Samstag, 27. August, um 12.30 Uhr am Platz an der Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle). Die Rückfahrt von Hainfeld ist für 18.30 Uhr geplant, die Ankunft für 19.30 Uhr. Mitglieder zahlen 10 Euro für Busfahrt und Eintritt mit Führung, Nichtmitglieder 20 Euro. Anmeldung ab sofort bei Hannelore Patzschke, Telefon 06202/5 52 16. zg