Ausschuss entscheidet über Flurstücke

Oftersheim. Eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt findet an diesem Dienstag, 20. April, um 18 Uhr, in der Kurpfalzhalle statt. Die Bevölkerung wird hierzu eingeladen.

Auf der Tagesordnung stehen Entscheidungen unter anderem zu den Flurstücken in der Mannheimer Straße 40 sowie in der Mannheimer Straße 16, in der Hebelstraße 6, in der Beethovenstraße 20, in der Wilhelmstraße 8, in der Peter-Gieser-Straße 6, in der Jahnstraße 9, im Gewerbepark Hardtwald 9 a, Am Waldfrieden 48, in der Gartenstraße 50, in der Willy-Brandt-Straße 52, Am Bahnhof 2 sowie in der Hilde-Domin-Straße 1.