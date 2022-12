Außergewöhnlicher Unterricht

Oftersheim. Die Kinder der vierten Klassen der Friedrich-Ebert-Schule und der Theodor-Heuss-Schule erhalten derzeit nach Auskunft der Gemeindeverwaltung auf dem Festplatz hinter der Oftersheimer Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle) Radfahrunterricht mit Übungen. Durchgeführt wurden die bisherigen Übungseinheiten der vergangenen Wochen von der Jugendverkehrsschule Rhein-Neckar – jüngst zu Beginn der Woche.

Nun steht letztmals ein weiterer Tag mit Fahrradunterricht für die Viertklässler der beiden Schulen am Montag, 5. Dezember, an. Das Areal hinter der Halle wird aus diesem Grund einmal mehr an diesem Tag gesperrt.

Die Polizei und die Leiter der Ebert- und der Heuss-Schule bitten die Anwohner der umliegenden Straßen des Platzes um Verständnis und Beachtung des Parkverbots während der Veranstaltung. zg