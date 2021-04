Auswirkungen der Pandemie

Oftersheim. Die seit über einem Jahr andauernde Pandemie hat die Welt und unseren Alltag grundlegend verändert. In einer bisher nie dagewesenen Form ist die politische Exekutive global gefordert, heißt es in einer Pressemitteilung der Frauenunion Rhein-Neckar.

Die Europäische Union ringe um einen guten, gesamteuropäischen Weg und sei einmal mehr in den Fokus der Bürger gerückt. Aber auch die innerdeutsche, politische Landschaft habe – beispielsweise mit den baden-württembergischen Landtagswahlen eine weitere Zäsur erfahren. Koalitionsgespräche stehen noch aus. Und nicht zuletzt beschäftige die Bürger auch unmittelbar das Geschehen rund um die Möglichkeiten, sich gegen Covid-19 zu schützen.

Bei einem Online-Talk zum Thema „Europa – Baden-Württemberg – Pandemie“ am Dienstag, 20. April, um 20.15 Uhr will der Europa-Parlamentarier Daniel Caspary einen Einblick in die aktuelle, parlamentarische Arbeit der EU geben, verbunden mit dem Blick nach Stuttgart. Bettina Winter, Medizinalrätin im Sozialministerium und tätig im Gesundheitsamt Heidelberg (Ressort Infektionsschutz), richtet den Blick auf die derzeitige Lage im Rhein-Neckar-Kreis. zg