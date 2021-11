Awo Oftersheim sagt Adventsfeier ab

Oftersheim. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Aber wir sind in einer schwierigen Situation mit immer höher steigenden Infektionszahlen, Warnstufe und bei uns in Baden-Württemberg voraussichtlich ab Mitte November mit Alarmstufe“, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die Adventsfeier für dieses Jahr sei daher abgesagt.

Der Awo-Vorstand sei gemeinsam der Ansicht: absagen, um nicht Mitglieder und Freunde zu gefährden. „Wir hoffen und wünschen uns für das kommende Jahr wieder Normalität für alle unsere Vorhaben“, schreibt die Verantwortliche Hannelore Patzschke abschließend. zg