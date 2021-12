AWO Oftersheim schickt Plätzchen ins Ahrtal

Oftersheim. „Weihnachten wird für viele Menschen im Ahrtal ein trauriges Fest werden“, gibt der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt zu Beginn der Adventszeit zu bedenken. „Während wir mit unseren Kindern, Freunden oder Verwandten das Fest unter dem Weihnachtsbaum im Warmen verbringen können, fehlt es den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal nach wie vor an vielen Dingen. Und gerade an Weihnachten wird trotz vieler Sach- und Geldspenden und der solidarischen Hilfsbereitschaft all der freiwilligen Helfer dieser Mangel deutlich werden“, schreiben die Verantwortlichen.

Die Awo in Baden-Württemberg plante deshalb zusammen mit der Awo Rheinland eine Weihnachtsaktion, wie Hannelore Patzschke vom Oftersheimer Ortsverein erklärt. „Zum Weihnachtsfest gehören Plätzchen und weil viele der Flutopfer größere Sorgen haben, als sich um die Weihnachtsbäckerei zu kümmern, will die Awo für sie backen“, so Patzschke. Die Plätzchen sollen ein Zeichen der Solidarität der Arbeiterwohlfahrt in der Weihnachtszeit sein und weder Geld- noch Sachspenden ersetzen oder darüber hinwegtäuschen, dass in der Region nach lange Zeit größere Hilfe und Unterstützung nötig sein wird, wird in der Pressemitteilung des Ortsvereins unterstrichen.

2 Bilder Die Plätzchen gehen als breit gefächerte Mischung in Kartons auf die Reise. Zuerst nach Heidelberg und von dort Richtung Katastrophengebiet. © Hannelore Patzschke

Über den Kreisverband Rhein-Neckar erreichte der Aufruf schließlich auch den Ortsverein. „Die Vorstandschaft der Awo Oftersheim hat sich sofort für diese Aktion gemeldet und Plätzchen gebacken“, freut sich Patzschke nachträglich. Neben den Vereinsmitgliedern folgten auch einige Oftersheimerinnen dem Aufruf und brachten der Vorsitzenden Plätzchen für den Versand. Ganz besonders freute sich Hannelore Patzschke, dass die Tochter des verstorbenen Mitglieds Irmengard Kastner kurzfristig Eigenkreationen beisteuerte.

Aus 500 werden fast 1000

Die Oftersheimer Damen können mit ihrer Beteiligung an der Hilfsaktion mehr als zufrieden sein, immerhin gab die baden-württemberger Dachorganisation zunächst das Ziel aus, insgesamt 500 Päckchen mit Plätzchen ins Ahrtal schicken zu wollen. „Aktueller Stand waren knapp 1000“, weiß Hannelore Patzschke zu berichten. Die Oftersheimerinnen alleine hatten bereits 62 Päckchen à 250 Gramm gepackt – zusammen mehr als 15 Kilogramm also.

Die Päckchen wurden nun zur Awo Heidelberg zur Weiterleitung gebracht. Von dort werden sie von der Arbeiterwohlfahrt Baden-Württemberg abgeholt und ins Ahrtal gebracht. zg/mgw