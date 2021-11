Babys knüpfen erste Kontakte

Oftersheim. Im Rahmen der kostenlosen Stärke-Angebote der Landesregierung in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Hockenheim findet mittwochs von 14.30 bis 15.30 Uhr eine Krabbelgruppe statt. Das schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

Hierbei haben Eltern die Möglichkeit, andere Eltern kennenzulernen und die Babys können erste soziale Kontakte knüpfen. Im Anschluss findet der Integrative Offene Elterntreff für Eltern, werdende Eltern, Großeltern und Schwangere statt. Nach telefonischer Voranmeldung erhalten Interessierte die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch. Das Angebot ist kostenlos und findet im Siegwald-Kehder-Haus, Mannheimer Straße 19 bis 29, bis zum Mittwoch, 22. Dezember, statt.

Um Voranmeldung per E-Mail oder Telefon wird gebeten an: Leitung: Diplom-Sozialpädagogin Heide Graze, Mobil 0176/81 44 12 09 oder per E-Mail: atemraum@aol.com.