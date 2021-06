Bäume aus dem Hardtwald verarbeitet

Oftersheim. „Holz ist nicht nur ein wunderbarer Werkstoff. Holz speichert Kohlenstoff, wächst nach und nun können wir auch Holz aus dem Wald direkt vor unserer Haustür verarbeiten“, sagte Simon Stelgens. Der Geschäftsführer von s-quadrat konzepte GmbH stellte dem Abgeordneten der Grünen, Dr. Andre Baumann, das neue Sägewerk des Holzbau- und Möbelunternehmens vor, heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordneten. Stelgens hatte bei seinem letzten Besuch angekündigt, dass er noch stärker regionalproduziertes Holz verwenden möchte. Baumann, der von den Grünen-Gemeinderäten Professor Josef Walch und Patrick Schönenberg begleitet wurde, begrüßte die Initiative für gute, klimafreundliche und bezahlbare Holzprodukte.

„Wir können nun Bäume aus dem angrenzenden Hardtwald kaufen und mit unserem Sägewerk selbst verarbeiten, sodass unsere Produkte nachweislich aus der Region stammen“, erklärte Stelgens. Was vor 30 Jahren noch normal war, sei heute die absolute Ausnahme: Dass Schreinereien oder holzverarbeitende Betriebe lokales oder regionales Holz verwenden. „Der ökologische Fußabdruck von Holz ist gut. Aber wenn Holz quer durchs Land oder gar um den Globus transportiert wird, wird unnötig CO2 verbraucht und der Fußabdruck größer“, erklärte Stelgens.

Klimaschäden in der Natur

„Auch wirtschaftlich rechnet sich unser neues Sägewerk, mit dem wir Holz aus der Kurpfalz verarbeiten können.“ In den vergangenen Wochen und Monaten sind durch Spekulation und eine gigantische Holznachfrage in Nordamerika die Schnittholzpreise in Deutschland durch die Decke geschossen. „Viele Unternehmen und Auftraggeber haben geklagt, dass sie mit Holz bauen wollen, aber die Holzpreise nicht mehr zahlen können“, sagte Stelgens.

Der Abgeordnete der Grünen bestätigte diese Situation am Holzmarkt: „In den vergangenen Jahren musste wegen massiver Käfer- und Klimaschäden in unseren Wäldern sehr viel Holz geerntet werden. Eigentlich müsste der Holzpreise im Keller sein. Aber das Gegenteil ist der Fall: Unsere Schreiner- und Zimmereien können die hohen Schnittholzpreise nicht mehr zahlen.“

Baumann lobte darum die Initiative Stelgens. „Das ist typisch für unser Land: Nicht klagen, sondern Probleme kreativ lösen und das Geld im Land zu halten. Klimaschutz und Wirtschaft gehen Hand in Hand – wenn man es richtig macht.“ Zum Abschluss regte Stelgens an, dass das Land Bäume aus dem Staatswald nicht zu Billigpreisen nach Nordamerika verkauft und dadurch im Land selbst das Schnittholz zu Höchstpreisen wieder gekauft werden muss.

„Vielleicht kann das Land einen Weg finden, nicht nur Bäume, sondern gesägtes Holz zu verkaufen. Das wäre auch gut für den Staatshaushalt und für unsere Handwerksbetriebe.“ zg

