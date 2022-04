Bauabschnitt fünf beginnt

Oftersheim. Die Sanierung der Mannheimer Straße schreitet voran. Am Montag, 11. April, ab 7.30 Uhr wird der vierte Bauabschnitt zwischen Wilhelmstraße und Max-Planck-Straße/Viktoriastraße asphaltiert, teilt die Gemeinde mit. Dabei werden die Asphalttrag- und Asphaltbinderschicht eingebaut. Dieser Straßenabschnitt wird anschließend provisorisch zur Nutzung freigegeben.

Ab Dienstag, 12. April, wird ab 7.30 Uhr der fünfte Bauabschnitt zwischen Max-Planck-Straße/Viktoriastraße und Am Biegen voll gesperrt. Die Straße wird weggefräst, teilweise werden die Kanalhausanschlüsse erneuert und die Gas- und Wasserversorgungsleitungen inklusive der Hausanschlüsse ausgetauscht. Die Gebäude werden zu jeder Zeit fußläufig erreichbar bleiben, eine Zufahrt ist aber nicht möglich. Die Maßnahme soll bis Ende Juni dauern.

Mülltonnen bereitstellen

Nach Beendigung der beiden letzten Teilabschnitte wird in einem Zug die letzte Asphaltschicht über beide Teilabschnitte aufgebracht. Damit die Abfallentsorgung in dieser Zeit reibungslos funktioniert, sollen die Mülltonnen regulär am Vortag der Abholung bis 15 Uhr hinausgestellt werden, diese werden von der Baufirma zu einem zentralen Abholpunkt gebracht. Nach der Leerung werden die Anwohner gebeten, ihre Mülltonnen selbst abzuholen. zg