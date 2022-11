Baumpflege und Reinigung von Sinkkästen

Oftersheim. Ab kommender Woche werden die Straßensinkkästen innerhalb des gesamten Gemeindegebiets gereinigt, teilen die Verantwortlichen des Amtes mit. „Der Arbeitseinsatz wird voraussichtlich fünf bis sieben Werktage in Anspruch nehmen“, heißt es im entsprechenden Schreiben. Um einen möglichst effizienten und durchgängigen Arbeitsablauf zu gewährleisten, würden die Verkehrsteilnehmer gebeten, ihre Fahrzeuge nicht auf den Abdeckungen der Straßenabläufe abzustellen und einen großzügigen Arbeitsraum für das Reinigungsfahrzeug zu belassen.

„Während der Reinigungsarbeiten kann es punktuell zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen“, betonen die Mitarbeiter des Baumamtes abschließend.

Im Anschluss an die jährliche Baumkontrolle auf dem Gemeindegebiet durch ein Sachverständigenbüro werden nun in den nächsten Monaten bis Ende Februar Gehölzpflegearbeiten laut Bauamt notwendig. Die entsprechenden Arbeiten finden nun an verschiedenen Standorten im gesamten Oftersheimer Ortsgebiet statt. zg