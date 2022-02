Baustelle auf Mannheimer Straße rückt Richtung B291

Oftersheim. Die Zufahrt vom Ortsausgang Mannheimer Straße an der Hardtwaldsiedlung vorbei Richtung B 291 muss gereinigt werden. Beim geplanten Arbeitseinsatz werden der Wildwuchs entfernt, die Gullys entleert und die Straße gesäubert. Die Arbeiten werden einen Tag in Anspruch nehmen und als Wanderbaustelle ausgeführt. Das genaue Datum stehe noch nicht fest, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung.

Bald werden in Oftersheim die Sinkkästen gereinigt. © Gemeinde

Ein Gully oder Sinkkasten ist ein Bauteil der Straßenentwässerung. Er dient der Aufnahme von Oberflächenwasser auf befestigten Flächen und leitet dieses durch einen unterirdischen Abwasserkanal ab. Solche Kästen bestehen häufig aus einem gitter- oder strebenförmigen Oberteil, das in einen gusseisernen Rahmen eingesetzt ist. Deckel und Rahmen bezeichnet man im Straßenbau als Aufsatz.

Abfluss gewährleisten

Sinkkästen oder auch Schlammfangeimer müssen regelmäßig von dem sich darin sammelnden Unrat gereinigt werden, um den Abfluss weiterhin zu gewährleisten. Gusseiserne Senkkastendeckel aus dem Rahmen zu lösen, abzuheben und den darunter befindlichen Sinkkasten herauszuheben sowie zu entleeren, ist schwere körperliche Arbeit. Zur Erleichterung werden daher vermehrt Unimogs, Multicars oder Bokimobile eingesetzt, die mithilfe von entsprechenden mechanischen Vorrichtungen den Senkkastendeckel anheben und zur Seite schwenken. Der Schlammfangeimer wird anschließend eingehakt und hydraulisch angehoben, um ihn über der Ladefläche des Fahrzeugs oder eines Anhängers zu leeren.

Sollte es sich beim Auffangbehälter um ein Sammelbecken handeln, werden die Schächte oft auch durch den Einsatz eines Saugfahrzeuges gereinigt, das mit Sammeltank, Pumpanlage und einem schwenkbaren Arm für einen Saugschlauch und ein entsprechendes Rohr ausgerüstet ist. Nach dem Abheben des Rosts werden Schmutz, Sand und stehendes Wasser aus dem Schacht in den Sammeltank gesaugt.

