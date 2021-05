Baustopp – aber nur kurz

Oftersheim. In der Mannheimer Straße muss bekanntlich der Hauptkanal auf einer Länge von 470 Metern zwischen Dietzengässl und Am Biegen erneuert werden. Auch die Stadtwerke werden die Versorgungsleitungen für Gas und Wasser sowie die Hausanschlüsse in diesem Bereich erneuern. Zunächst wird der erste Abschnitt zwischen Dietzengässel und Friedrichstraße saniert. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sind in den vergangenen vier Wochen weitgehend problemlos verlaufen. Aber jetzt gibt es Lieferschwierigkeiten für bestellte Materialien. Aus diesem Grund wird die Baustelle im Juni rund drei Wochen ruhen müssen, bis die Materialien eingetroffen sind, so die Gemeinde.

Ursprünglich war geplant, den ersten Bauabschnitt bis Ende Juni abzuschließen, dieser Termin wird wohl nicht zu halten sein. Der Bauabschnitt zwei verläuft dann von der Luisen- zur Wilhelmstraße, der dritte von der Friedrich- zur Luisenstraße. Die Gebäude sollen jederzeit zu Fuß erreichbar bleiben, nur die Zufahrt mit Fahrzeugen muss eingeschränkt werden. Parken wird in den betroffenen Abschnitten nicht möglich sein. Die Baumaßnahme soll im Spätsommer 2022 abgeschlossen sein. Die Verwaltung bittet die Anwohner in den umliegenden Bereichen, Stellplätze auf dem eigenen Grundstück zu nutzen, um die Parkplatzsituation zu entzerren. zg