Beethovenstraße als Umleitung missbraucht

Oftersheim. Es ist schon eine große Belastung, die den Bürgern in Oftersheim aufgrund des Verkehrs erwächst: Die Anwohner der Beethovenstraße sind genervt vom Durchgangsverkehr wegen der Baustelle in der Mannheimer Straße (SZ berichtete mehrmals). Sie monieren fehlende Geschwindigkeitskontrollen und eine mangelhafte Beschilderung auf der Umleitungsstrecke, die von vielen Autofahrern auch als Abkürzung durch das Wohngebiet Nord-West genutzt wird. Wir haben uns das jetzt nochmals vor Ort angeschaut und sind mit Anwohnern an die neuralgischen Punkte gegangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Günter Müller, der seit 16 Jahren in der Beethovenstraße wohnt, geht es um die „historische und derzeitige Verkehrssituation“. Ihn ärgert zum Beispiel, dass die als Anwohnerstraße und Tempo-30-Zone ausgewiesene Fahrbahn „zur Rennstrecke verkommen ist“. Er habe bereits im Oktober 2018 einen Brief an Bürgermeister Jens Geiß geschrieben, mit der Bitte um Abhilfe und mit einer Reihe von Vorschlägen, wie man die Verkehrssituation verbessern könnte, schildert er im Gespräch.

Nicht mal eine Antwort gekriegt

Anwohner Günter Müller an der Geschwindigkeitsmessanlage in der Bunsenstraße, die auf Schwetzinger Gemarkung angebracht ist. Dem Ordnungsamt geht es weniger um das Tempo, sondern mehr um die zahlenmäßige Erfassung der Autos. © Widdrat

„Seit das Neubaugebiet entstanden ist, wurde der Verkehr in der Beethovenstraße sowieso schon immer stärker. Die Straße ist als Anwohnerstraße ausgeschildert. Danach richtet sich niemand“, hatte Müller an Geiß geschrieben. Auf seine Vorschläge, unter anderem die Umgestaltung zu einer Einbahnstraße oder zur Sackgasse, habe er nie auch nur eine Antwort bekommen, sagt Müller.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bürgerinitiative (mit Fotostrecke) Unruhe in der Oftersheimer Beethovenstraße Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Unfall auf B 39 Nach Unfall in Hockenheim: Verletzungen des Motorradfahrers lebensgefährlich Mehr erfahren

Daraufhin habe er ein paar Monate später an einer öffentlichen Gemeinderatssitzung teilgenommen, um das Problem vorzutragen. „Die Antwort damals war: Man kann nicht sehen, ob jemand zu schnell durch die Beethovenstraße fährt und darüber hinaus würde ein Verkehrskonzept erarbeitet.“ Seines Wissens sei aber in den vergangenen Jahren nie eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt worden.

Anzeige soll Überblick verschaffen

Als der 66-Jährige jetzt in der Bunsenstraße in Verlängerung der Beethovenstraße eine Geschwindigkeitsmessanlage entdeckt hatte, fragte er sich, was das bewirken soll: „Das Messgerät steht kurz vor Ende der Straße, sodass die Wirkung verfehlt wird.“ Wir haben nachgefragt, wer die Anzeigetafel aufgestellt hat. „Die Geschwindigkeitsanzeige wurde von der Stadt Schwetzingen aufgehängt, da wir aufgrund der Baustelle und der Umleitungssituation Beschwerden bezüglich Geschwindigkeitsüberschreitungen in diesem Bereich erhalten hatten. Die Anzeige wird jedoch voraussichtlich in Kürze wieder abgehängt“, antwortet Miriam Knapp vom Schwetzinger Ordnungsamt.

Der Schwetzinger Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel sei in Kontakt mit einer Bürgerin aus der Bunsenstraße gewesen, die ähnliche Beeinträchtigungen aufgrund der Umleitungsstrecke moniert hatte. „Uns geht es hier neben der Geschwindigkeit, in der Tat nachrangig aufgrund der Platzierung, eher um die Zunahme am Verkehr. Wir können so sieben Tage die Woche rund um die Uhr die durch die Bunsenstraße fahrenden Fahrzeuge messen und zahlenmäßig erfassen“, bestätigt Seidel.

Anwohner Müller kritisiert, dass die Verkehrssituation in der Oftersheimer Beethovenstraße „niemanden interessiert“. Bedingt durch die Bauarbeiten in der Mannheimer Straße komme es jetzt zu einer starken Eskalation: „Man hätte vorausschauend handeln können und die Straße durch Maßnahmen beruhigen und Geschwindigkeitsmessungen anordnen können.“

Bürgermeister Jens Geiß kann den Ärger der Anwohner an der Ausweichstrecke verstehen. Er wolle das Problem auch „nicht kleinreden“, sagt er uns auf Nachfrage. Die Beethovenstraße trage die Hauptlast des veränderten Buslinienverkehrs. Eine geeignete Umleitungsstrecke zu finden, sei eine Herausforderung gewesen: „Es ist die einzige Möglichkeit, wie der Bus fahren kann.“ Buslinien auszusetzen oder umzulegen, würde den Unmut der ÖPNV-Nutzer nach sich ziehen.

Bürgermeister legt Messung offen

Jens Geiß sieht in der Beethovenstraße auch keine Rennstrecke und übermittelt uns die genauen Zahlen einer Geschwindigkeitsmessung von Montag, 1. August. Zwischen 9.05 und 11.10 Uhr waren demnach in der Beethovenstraße in Richtung Goethestraße insgesamt 85 Fahrzeuge gemessen worden. Dabei gab es nur vier Überschreitungen. Die maximale Geschwindigkeit betrug 41 Kilometer pro Stunde.

In Richtung Lessingstraße wurden bei 72 Fahrzeugen sieben Überschreitungen festgestellt. Die maximale Geschwindigkeit lag hier bei Tempo 45. Auch nachmittags habe man nochmals gemessen. Zwischen 15.35 und 17 Uhr waren in Richtung Goethestraße von 55 Fahrzeugen drei zu schnell, die Spitze lag bei Tempo 44. In Richtung Lessingstraße gab es nur eine Überschreitung bei insgesamt 52 Fahrzeugen. „Von 264 gemessenen Fahrzeugen waren demnach insgesamt 15 zu schnell, dies entspricht einer Quote von 5,7 Prozent“, teilt Geiß mit.