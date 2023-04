Begehung des Oftersheimer Waldes

Oftersheim. Gemeinsam mit Vertretern des Kreisforstamtes lädt Bürgermeister Pascal Seidel am Donnerstag, 20. April, zu einer Waldbegehung ein. Der Zustand des Waldes ist offenbar nicht gut, was in den vergangenen Monaten auch viele Bürger in der Gemeinde beschäftigt und besorgt hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dürre und heiße Sommer haben ihre Spuren hinterlassen, genauso wie Borkenkäfer und Maikäfer sowie andere Schädlinge oder Parasiten. Viele Bäume leiden und sterben ab. Genauer informieren vor Ort bei der Begehung die Ansprechpartner des Kreisforstamtes, die auch für Fragen zur Verfügung stehen. Die Begehung beginnt um 16 Uhr an der Grillhütte.