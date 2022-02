Bei „K-Bam!“ steht die Natur ganz oben

Oftersheim. Das Jugendzentrum der Gemeinde wird einmal mehr zusammen mit Partnern der Oftersheimer Vereinsjugendarbeit – darunter die Ministranten, Pfadfinder und die Natur AG – eine eigene, freiwillige Müllsammelaktion organisieren, um die Gemarkung von Unrat zu befreien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter dem Titel „K-Bam! = Kein Bock auf Müll!“ wird die Aktion am Samstag 30. April, von 11 bis 14 Uhr stattfinden – und damit nach der Premiere Anfang Oktober vergangenen Jahres nun erstmals bereits im Frühling. Ein weiterer Sammeltermin soll dann im Herbst folgen. „Ziel ist es, wieder eine Kooperationsveranstaltung mit Oftersheimer Jugendlichen durchzuführen, die das Bewusstsein für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Müllvermeidung stärken soll“, schreiben die Organisatoren in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Nach Absprache mit dem Umweltamt und Peter Rösch von der Natur AG wird die Aktion dieses Frühjahr eher ortsnah durchgeführt werden. Je nach Teilnehmerzahl und Interesse könnten die den Helfern nach Absprache mit dem Umweltamt zugewiesenen Gebiete zur Müllsammlung dann auch entsprechend vergrößert oder verkleinert werden, so die Idee der Verantwortlichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Gerne können Vorschläge eingebracht werden, welche besonders verschmutzten Ort einer Reinigung bedürfen.“ Nach getaner Arbeit sind alle Teilnehmer von „K-Bam!“ eingeladen, gemeinsam im Jugendzentrum einzukehren, um sich in gemütlicher Atmosphäre wie im Oktober zu stärken. Für eine warme Mahlzeit und Getränke ist dann bereits gesorgt.

40 Säcke voller Unrat

Im vergangenen Jahr war Sebastian Längerer vom Jugendzentrum von der Resonanz begeistert: „Es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. 30 Müllsäcke haben die Jugendlichen mit Unrat gefüllt, plus noch mal zehn Säcke mit losem und grobem Unrat.“ Am Ende waren die Helfer dann von Gerlinde Welter mit Würsten und Chilli ohne Fleisch versorgt worden. Etwa 38 Jugendliche hatten sich an der Müllsammelaktion beteiligt.

Die ursprüngliche Idee für „K-Bam!“ kam aus dem Leitungsteam. Die Mitglieder hatten sich zusammengesetzt und die Müllsammelaktion vorgeschlagen. Das Jugendzentrum organisiert das Event nun zum zweiten Mal gemeinsam mit Partnern aus der Vereinsjugendarbeit. „Dabei soll nicht ,nur’ die Umwelt von Unrat gesäubert werden, sondern auch das Bewusstsein für die gesamte Thematik gestärkt werden“, betont das Team. „Es war ein großer Wunsch der Jugendlichen, die Umwelt in den Fokus zu rücken. Wir verzichten auf Plastikstrohhalme, aber auch das Müllproblem wollen die Jugendlichen mit anpacken“, erklärt Längerer, wie die Idee zu „K-Bam!“ entstand.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wichtig ist den Organisatoren, dass es eine Aktion der Heranwachsenden ist, die keinerlei politischen Hintergrund hat. „Oft laden zu solchen Aktionen Parteien ein, um natürlich Wählerstimmen zu bekommen. Hier soll es aber wirklich nur um die Sache an sich gehen: Den Ort von Müll zu befreien“, erklärt Längerer vor der nun zweiten K-Bam-Aktion. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.juz-oftersheim.de