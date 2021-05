Beim Spaziergang über Impuls reden

Oftersheim. Durch die Corona-Zeit muss man viel Zeit zu Hause verbringen und auf einige soziale Kontakte verzichten. Aus diesem Grund veranstalten Isabel Hawranke und Sebastian Binder von der katholischen Seelsorgeeinheit eine Aktion in der freien Natur unter dem Motto „Walk and Talk“.

Die Teilnehmer treffen sich an zwei Dienstagen – am 1. und am 22. Juni – jeweils um 18 Uhr am Parkplatz beim Schützenhaus. Dort werden die Anwesenden Corona-konform in Zweiergruppen eingeteilt und erhalten eine Impulsfrage.

Anschließend machen sich die Zweiergruppen auf den Weg, wo sie sich über den Impuls austauschen können. Wer möchte, kann joggen, walken oder einfach nur gemütlich spazieren gehen. Dies wird natürlich bei der Wahl des Laufpartners berücksichtigt. Das Ende dieser Aktion ist offen, sodass die Teilnehmer so lange oder so kurz wie sie möchten unterwegs sind, teilt die Seelsorgeeinheit abschließend mit. zg