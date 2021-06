Beisetzung des früheren Stadtpfarrers Wolfgang Gaber

Oftersheim/Schwetzingen. Der verstorbene frühere Stadtpfarrer Wolfgang Gaber ( 73) wird an diesem Montag, 21. Juni, beerdigt. Das Requiem mit Beisetzung findet um 11 Uhr in St. Kilian in Oftersheim und anschließend auf dem Friedhof statt. Die Trauerfeierlichkeiten leitet Weihbischof Dr. Peter Birkhofer.

AdUnit urban-intext1

Teilnehmen können aufgrund geltender Bestimmungen nur Personen mit persönlicher Einladung. Es gibt jedoch eine Liveübertragung und zwar via Internet unter www.oftersheim.de oder www.kath-se-schwetzingen.de und über den privaten Fernsehsender RNF. Außerdem werden an diesem Montag um 10.45 Uhr alle Glocken der katholischen Kirchen in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt läuten und laden zum Gebetsgedenken für Wolfgang Gaber ein