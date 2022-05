Beschädigte Ampel wird repariert

Oftersheim. Es geht voran: Die beschädigte Ampelanlage in der Heidelberger Straße (wir berichteten) wird umgehend repariert, wie uns das Bauamt der Gemeinde und das Unternehmen „Yunex Traffic“ am Montag unisono mitteilten. „Die Arbeiten werden bis spätestens Mittwochabend abgeschlossen sein“, sagt Tiefbautechniker Alexander Kulagin vom Bauamt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Dienstag, 10. Mai (ab 10 Uhr), und am Mittwoch, 11. Mai, wird demnach mit Beeinträchtigungen an der Zufahrtsstraße zu rechnen sein. Die Gemeinde bittet um Rücksichtnahme und wird in kritischen Phasen eine Kraft zur Verkehrsüberwachung und -regelung einsetzen. „Yunex Traffic“, früher Siemens, setzt alle Hebel in Bewegung, dass das Problem (Austausch der Lampen sowie der elektronischen Steuereinheit) schnell gelöst wird. jog

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2