Besonderes Sportevent

Hallo Kinder! Das war ein verrücktes Event beim Ferienprogramm in Oftersheim. Die Mädchen und Jungend hatten viel Spaß bei der Sommerolympiade, die der TSV organisiert hat. Erinnert ihr euch, dass vor wenigen Wochen, am 9. August, die Olympischen Sommerspiele in Tokio geendet haben. Da waren viele Profisportler dabei, die um ganz viele Goldmedaillen kämpften. Aktuell findet ein großes Sportevent in der japanischen Hauptstadt statt – die Paralympics. Diese finden immer im Anschluss an die olympischen Sommer- beziehungsweise Winterspiele statt und sind ein Event für Sportler mit Behinderungen. Dazu gehören zum Beispiel Beeinträchtigung der Muskelkraft, Amputation oder Fehlbildung von Gliedmaßen, Kleinwuchs, Beeinträchtigung der Sehfähigkeit sowie auch Querschnittslähmung und einiges mehr. Aufgrund ihre Beeinträchtigung werden die Sportler in unterschiedliche Startklassen eingeteilt. 1960 fanden die ersten „Weltspiele der Gelähmten“ in Rom statt. Schon seit 1988 finden nun die Paralympischen Sommerspiele am gleichen Austragungsort statt wie die Olympischen Sommerspiele kurze Zeit zuvor. Ich finde es toll, dass es eine solche Veranstaltung für Menschen mit Behinderung gibt.

