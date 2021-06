Besuch im Freibad oder im Biergarten bald ohne Nachweis

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis. Nicht nur im Rhein-Neckar-Kreis, sondern in ganz Baden-Württemberg geht die Zahl der täglichen Neuinfektionen zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenzen sinken in fast allen Land- und Stadtkreisen – im Rhein-Neckar-Kreis lag sie am Freitag bei 21,5 (laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts sogar nur noch bei 20,8), was den viertbesten Wert aller baden-württembergischen Landkreise darstellt. „Spitzenreiter“ ist die Stadt Heidelberg mit einem Wert von 13 (das Robert-Koch-Institut meldet 11,1). Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung am Donnerstag eine Änderung der Corona-Verordnung verabschiedet. Die damit verbundenen Regelungen treten am Montag, 7. Juni, in Kraft. Die Verordnung sieht – abhängig vom Infektionsgeschehen – weitere Erleichterungen in vielen Bereichen vor, beispielsweise bei der Testpflicht.

Weiterer Todesfall

Damit wurden seit Beginn der Pandemie in Heidelberg 5126 Fälle einer Covid-19-Infektion gemeldet, im Kreis haben sich 22 254 Menschen mit dem Virus infiziert. Von ihnen sind 5020 beziehungsweise 21 597 Personen wieder genesen.

Bei einer Inzidenz unter 35 ist dann der Zugang zu Veranstaltungen und Einrichtungen im Freien – etwa Freibäder, Biergärten oder Open-Air-Konzerte – auch ohne Impf- oder Testnachweis wieder erlaubt. Dann ist beispielsweise Singen bei religiösen Veranstaltungen und Beisetzungen sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien wieder erlaubt – allerdings mit Maske. Ebenso sind Vortrags- und Informationsveranstaltungen mit zwischen 100 und 500 Personen möglich. Eine Neuerung ist die Einführung der Inzidenzstufe 35, die weitere Erleichterungen ermöglicht, wenn der Schwellenwert von 35 im jeweiligen Stadt- oder Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. In Stadt- und Landkreisen, in welchen der Schwellenwert der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 beziehungsweise 35 bereits an den fünf Tagen vor dem 7. Juni unterschritten war, können die Öffnungsschritte laut dem zuständigen Sozialministerium gleich am 7. Juni eintreten. Dies trifft sehr wahrscheinlich auch auf den Rhein-Neckar-Kreis sowie auf die Stadt Heidelberg zu, weshalb das Gesundheitsamt voraussichtlich das Unterschreiten der 35er-Grenze in beiden Fällen am Sonntag, 6. Juni, unter www.rhein-neckar-kreis.de/bekanntmachungen öffentlich bekannt machen wird, sodass die Lockerungen am nächsten Tag in Kraft treten können. zg

Das Gesundheitsamt am Freitag einen weiteren Todesfall im Rhein-Neckar-Kreis. Dabei handelt es sich den Angaben der Behörde zufolge um einen Mann im Alter von 80 bis 90 Jahren. Nähere Angaben macht das Amt aus Datenschutzgründen nicht. Bislang sind im Kreis 422 und in Heidelberg 64 Menschen an und mit dem Virus gestorben.

Auch in Rheinland-Pfalz geht es mit den Zahlen immer weiter bergab. So meldet die Südliche Weinstraße eine Sieben-Tage-Inzidenz von 13,6, der Rhein-Pfalz-Kreis von 31,0, die Stadt Ludwigshafen von 66,8 und die Stadt Speyer von 47,5.

Und aus den benachbarten Kreisen Hessens liegen die folgenden Zahlen vor: Die Bergstraße hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 39,6 und der Odenwaldkreis von 31,0. az/zg