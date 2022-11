Besuch vom Sozialverband

Oftersheim. Auch wenn nicht alle SPD-Mitglieder sofort an der richtigen Stelle waren, so sollte es doch ein hochinteressanter Abend werden, obgleich der Ortsvereinsvorsitzende Jens Rüttinger diesmal aus Belegungsgründen in das Oftersheimer Gemeindezentrum in der Mannheimer Straße 59 eingeladen hatte. Wie in diesem Jahr schon häufiger geschehen hatte die SPD Gäste, diesmal vom Sozialverband VdK.

Der Ortsverbandsvorsitzende Peter Mark und sein Stellvertreter Werner Frei waren der Einladung der Sozialdemokraten gefolgt und berichteten aus ihrem Ortsverband oder beantworteten Fragen der anwesenden Genossen. Zunächst einmal zur Ausräumung eines „Standardmissverständnisses“: der Sozialverband VdK hat nichts mit der Kriegsgräberfürsorge und der Suche nach Vermissten aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun, er wurde nach dem Krieg zur Wahrung der Interessen von Soldatenwitwen und deren Kindern, von Heimatvertriebenen oder auch schwer Kriegsversehrten gegründet, öffnete sich aber mit der Zeit immer mehr der Allgemeinheit und ist jetzt ein föderal strukturierter Verband mit der Aufgabe, seinen Mitgliedern bei sozialen Problemen zu helfen.

324 Leute in „Ofdasche“

„Allein in Oftersheim gibt es 324 Mitglieder des VdK, in Baden-Württemberg sind es über 200 000 und in der Bundesrepublik über zwei Millionen Mitglieder“, so die von Peter Mark vorgetragenen, ziemlich beeindruckenden Zahlen.

Der Verband unterstützt seine Mitglieder unter anderem bei Rentenfragen, zum Beispiel bei der Beantragung einer Erwerbsunfähigkeitsrente. Auch wenn es Probleme mit den Leistungen der Krankenkasse, mit der Forderung oder dem Erhalt von Pflegeleistungen oder eben einfach die Angst vor dem Besuch des medizinischen Dienstes (dieser legt den Pflegegrad fest) ist. Der VdK ist als eingetragener Verein organisiert und funktioniert als Ortsverein ehrenamtlich, wobei auf Kreisebene und darüber dann vor allem Hauptamtliche, zum Beispiel Anwälte, arbeiten.

Freiheiten der Ortsvereine

Die Ortsvereine genießen schon einige Freiheiten, eine dezentrale Organisation bringt schließlich viele Vorteile mit sich. Nach der CoronaZeit ganz wichtig seien die sozialen Kontakte gewesen, so Peter Mark und Werner Frei unisono, die beiden Vertreter des VdK. Kaffeetrinken oder Ausflüge seien generell sehr gefragt, auch wenn es natürlich Aufwand bedeutet.

Gemeinsam angehen können Gemeinderat und VdK das Verkehrsproblem in Oftersheim. Zu viele geparkte Autos, ein nicht barrierefreier Zugang zu Bus und Bahn, zu hohe Gehwege für Rollstuhlfahrer und auf einen Rollator angewiesene Bürger, da lässt sich bestimmt etwas bewegen und auch verbessern.

Auch wenn der VdK parteipolitisch ungebunden ist, so fand man doch noch ein gemeinsames Interesse: Viele kleinere Oftersheimer Vereine bräuchten einen Raum, in dem sie ungestört zum Beispiel eine Vorstandssitzung abhalten könnten. Gaststätten seien zwar bei geselligen Anlässen sehr schön, aber bei heiklen und auch persönlichen Themen sei ein sicherer, abgeschiedener und geschützter Raum notwendig. Ein solcher ist in Oftersheim offenbar nur schwer zu finden, wie die Runde konstatieren musste.

Der SPD-Ortsverein Oftersheim bedankt sich bei Peter Mark und Werner Frei für die sehr fundierten Informationen. Und klar ist für Jens Rüttinger und Co: Man wird weiterhin den Kontakt zu Vereinen und Verbänden vor Ort suchen. zg