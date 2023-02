Betreuung an Oftersheims Grundschulen: Stand zu Ganztagsschule und Hort

Oftersheim. Seit dem Schuljahr 2020/2021 werden Erstklässler in der Thedor-Heuss-Schule (THS) in Oftersheim ganztägig betreut. Die Einrichtung entwickelt sich als Ganztagsgrundschule immer weiter. Diese Art der Schulform erleichtere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, heißt es aus der THS. Unterricht bis 15 Uhr ermögliche aber auch, dass genügend Zeit bleibe, dass Eltern und Kinder noch etwas gemeinsam unternehmen könnten.

In diesem Sommer kommt bereits der dritte Erstklässlerjahrgang für dieses Angebot an die Schule. 2025 sollen alle vier Klassenstufen auf einen Ganztagsbetrieb umgestellt worden sein. Im Dezember hat die Schulverwaltung eine Umfrage unter Eltern und den Ganztagsschülern durchgeführt, um zu sehen, wie das Konzept ankommt. 80 Prozent der Kinder gaben an, sich sehr wohl zu fühlen, 20 Prozent immerhin wohl. Die Eltern teilten diese Einschätzung. Die Rektorin der THS, Alexa Schäfer, zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung, die Ergebnisse bestärkten sie darin. „Das war ein guter Start, denn es bestätigt, dass das, was wir umgesetzt haben, auch angenommen wird“, so Schäfer.

Schulen in Oftersheim: Zeit zum Lernen und Spielen

Im Ganztagsschulbetrieb besuchen die Kinder beispielsweise klassenweise AGs, die aktuell alle sechs bis sieben Wochen gewechselt werden. Sie führen Lerntagebuch, haben eine Lernzeit, aber auch genügend Zeit zum Spielen. Somit verbringen die Schüler mehr gemeinsame Zeit in der Schule. Dies stärkt die Klassengemeinschaft, aber auch die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern. Beim gemeinsamen Mittagessen und Spielen lernen die Kinder außerhalb des Unterrichts miteinander umzugehen. Die Mensa ist mittlerweile fertiggestellt, die Umbaumaßnahmen befinden sich in Bauabschnitt drei. Ein vierter ist noch geplant.

Zwei FSJler, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren, und ein „Bufdi“, der im Bundesfreiwilligendienst arbeitet, unterstützen das Kollegium in der Lernzeit. Aber auch Mitarbeiter in den Bereichen Schulsozialarbeit, Kooperation, Schule und Verein wie dem Nabu und dem Landesförderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ tragen die Arbeit an der Schule mit.

Schulen in Oftersheim: Hortangebot wird abgebaut

Die Ganztagsgrundschule hat auch Auswirkungen auf die Friedrich-Ebert-Grundschule (FES). Hier ist seit dem Schuljahr 2005/2006 ein Hort eingerichtet. In diesem bekommen Schüler im Alter von sechs bis zwölf Jahren einen Mittagstisch, können ihre Hausaufgaben unter Aufsicht erledigen und auch spielen. Angesichts der Tatsache, dass in der Heuss-Schule die neue Form der Ganztagsgrundschule stufenweise nach und nach eingeführt wird, wird das Hortangebot an der Ebert-Schule abgebaut. Der Hort endet endgültig im Schuljahr 2024/2025, wenn die THS komplett zur Ganztagsschule wird. An der Friedrich-Ebert-Schule wird es jedoch weiterhin eine kommunale Kernzeitbetreuung bis 14 Uhr geben.