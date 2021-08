Betrüger erschleichen sich Passwörter am Telefon

Der Computer ist vom Virus befallen - und nur der Mensch am anderen Ende des Telefonapparats kann helfen. So berichtet ein Leser unserer Zeitung über einen versuchten Betrugsanruf. Sechsmal habe man es auf diese Weise am vergangenen Montag bei ihm probiert.

Dabei setzen die Anrufer das sogenannte Spoofing ein - auf dem Display erscheint eine deutsche Nummer, die den eigentlichen Standort verschleiert. „Mit mir wurde dann englisch gesprochen“, erklärt er.

Der Polizeipressesprecher Norbert Schätzle kennt dieses Problem. „Das kommt schon häufiger vor - etwa 140 bis 150 Mal wird das in unserer Gegend im Jahr angezeigt. Die Dunkelziffer ist allerdings groß, weil viele es direkt merken und dann nicht anzeigen“, sagt Schätzle. Oft würden die Betrüger englisch sprechen und sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben, die das Virusproblem auf dem Computer lösen wollen. Dazu erfragen sie dann die Passwörter. „Niemand von den Software-Konzernen würde Passwörter am Telefon erfragen und auch nichts über Ferndiagnose regeln“, sagt der Polizist, deshalb sein Rat: „Direkt auflegen - und den Anruf bei der Polizei melden.“