Betrunken auf dem E-Bike unterwegs

Oftersheim. Ein unbekannter E-Bike-Fahrer hat am frühen Sonntagmorgen einen Nissan beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann kurz vor zwei Uhr mit seinem E-Bike in der Mannheimer Straße unterwegs und streifte beim Vorbeifahren einen dort geparkten Nissan Micra. Ein Zeuge, der durch einen Knall auf den Zusammenstoß aufmerksam geworden war, sprach den Fahrer des E-Bikes an, ob er verletzt sei und ärztliche Hilfe brauche. Dieser antwortete nicht, sondern fuhr wortlos davon. Der Zeuge bemerkte dabei, dass der Unbekannte stark alkoholisiert war.

Nach wenigen Minuten kehrte der E-Bike-Fahrer zur Unfallstelle zurück, um das Licht und den Sattel seines E-Bikes, was er beides bei dem Zusammenstoß verloren hatte, zu holen. Als er jedoch bemerkte, dass sich der Zeuge und die Fahrzeugbesitzerin noch am Unfallort befanden, flüchtete er erneut in Richtung der Bahnunterführung am Bahnhof Oftersheim. Der Zeuge und ein Bekannter der Fahrzeugbesitzerin konnten den Unbekannten jedoch einholen und zunächst festhalten. Diesem gelang es jedoch erneut, endgültig zu flüchten.

Der E-Bike-Fahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 55 Jahre alt, kräftige Statur, er trug ein weißes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose, er war deutlich alkoholisiert und war mit einem schwarzen Pedelec unterwegs, das bei seiner Flucht kein Licht und keinen Sattel mehr hatte.

Weitere Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, beziehungsweise denen der Flüchtende mit seinem Pedelec aufgefallen war, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/28 80 zu melden. pol