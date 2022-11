Bewegung ist gerade im Gesundheitssport alles

Oftersheim. Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen: Die Abteilung Gesundheits- und Rehasport des Mehrspartenvereins TSV Oftersheim feiert am Samstag, 12. November, ab 18 Uhr in der Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle) ihr 25-jähriges Bestehen. „Bei uns ist im Laufe der Zeit viel passiert“, sagt Leiterin Elisabeth Groß, „es sind immer mehr Gruppen dazugekommen. Wir legen Wert auf allgemeine Fitness, Prävention und Rehabilitation.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese positive Entwicklung liegt maßgeblich an Groß und ihren staatlich geprüften Übungsleiterinnen im TSV.

Interessante Vorführungen

Dies hat einen bunten Jubiläumsakt verdient. Die Veranstaltung beginnt am 12. November mit kulinarischen Genüssen. Ab 19 Uhr stehen Vorführungen verschiedener Gruppen an. Auftreten wird die Rollatoren-Gruppe, die ihre Bühnenpremiere zelebriert. Die Zumba-Gruppe unter der Regie von Silke Barth stellt wie schon häufig ihr Können unter Beweis. Die sogenannten „Badenixen“, die sich aus der Wassergymnastik rekrutieren, demonstrieren den Zuschauern im Saal, dass sie nicht nur im Nass, sondern auch an Land über ungeahnte Fähigkeiten verfügen. Und schließlich ist darüber hinaus die Fördergruppe Turnen mit deren Leiterin Lisa-Marie Regitz am Start. „Wir werden ein gemischtes Publikum haben“, sagt Groß, „hauptsächlich zwischen 30 und 90 Jahre alt.“ 85 Personen seien bis dato der Einladung gefolgt, es handle sich dabei um eine geschlossene Gesellschaft.

Nach den Showelementen ist für alle Tanzfreunde Party in der Seidel-Halle angesagt. Als Discjockey legt Werner Dais von der Schwetzinger „CD promotion“ fetzige Musik auf.

Immer vielfältiger

Hauptproblem im Gesundheits- und Rehasport sind hin und wieder die Kapazitäten. „In der Wassergymnastik haben wir insgesamt 120 Leute, da sind wir voll ausgebucht“, berichtet Elisabeth Groß über den regen Zuspruch bei manchen Gruppen. In einem Vierteljahrhundert wurde das TSV-Angebot immer breiter und vielfältiger. Ob Rollatoren-Team, Lungensport, Beckenboden- und Wirbelsäulengymnastik, Yoga oder auch einmalige Aktionen wie etwa der Workshop „Stress lass nach“ von Groß am 19. November (15 bis 18 Uhr), es ist stets etwas für jedwedes Alter und die unterschiedlichen Bedürfnisse dabei. Der TSV-Gesundheits- und Rehasport bleibt demnach in Bewegung.

Elisabeth Groß hofft vor den Feierlichkeiten, dass sie keine Gruppe vergessen hat. Wenn doch, bitte sich einfach bei ihr melden.

Info: Weitere Informationen gibt es bei Elisabeth Groß telefonisch unter 06202/5 47 17.