Oftersheim. Wenn das mal keine Frühlingsboten sind! Im Vordergrund nascht eine Hummel an dem gelben Leckerbissen, den die Krokusse vor ihr ausbreiten. Und hinten labt sich eine Biene an dem, was die lilafarbenen Blumen für sie bereithalten. Gut zu sehen ist ihr gelbes Pollenhöschen, in dem sie den Blütenstaub sammelt und transportiert.

A propos Frühling: Der meteorologische Beginn war ja – wie immer – am 1. März, der kalendarische (astronomische) Anfang der Jahreszeit, in der langsam das Leben in der Natur erwacht, ist heuer an diesem Samstag, 20. März. Genau um 10.37 Uhr und 42 Sekunden (mitteleuropäische Zeit). Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne senkrecht über dem Äquator. Der Termin variiert von Jahr zu Jahr – er kann vom 19. bis zum 21. März sein. Weil Tag und Nacht an diesem Tag gleich lang sind, spricht man auch von der Tag- und Nachtgleiche, die mit dem Herbstbeginn wieder erreicht wird. Dann aber werden die Tage kürzer.

Exakt 365 Tage, fünf Stunden und 48 Minuten dauert es übrigens immer bis zum nächsten Frühlingsanfang. Und weil das Jahr in unserem gregorianischen Kalender genau 365 Tage dauert, sind im Vierjahresturnus 23 Stunden und 16 Minuten „überfällig“ – was mit einem Schalttag, dem 29. Februar, ausgeglichen wird. Der wiederum ist mit 24 Stunden geringfügig zu lang. Und das ist der Grund, warum der Frühlingsanfang langsam im Jahr immer weiter nach vorne wandert.

Am Sonntag Regen

Wer darauf hofft, dass mit dem kalendarischen Frühlingsbeginn die Temperaturen steigen, wird erstmal enttäuscht. Der Wetterdienst meldet für den Samstag in unserer Region zwar elf Sonnenstunden und einen wolkenlosen Himmel – aber das Thermometer soll nicht über fünf Grad klettern. Am Sonntag ist sogar fast den ganzen Tag lang Regen angesagt, allerdings wird es mit acht Grad etwas wärmer. Und so soll’s dann erst einmal auch bleiben. az