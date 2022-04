Bilderbuch hilft beim Lesestart

Oftersheim. „Lesestart“ ist ein bundesweites Projekt zur Sprach- und Leseförderung für Kinder. Auch die Gemeindebücherei beteiligt sich an der Aktion und verteilt das „Lesestart“-Set für dreijährige Kinder, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Dieses beinhaltet eine Stofftasche mit Bilderbuch und einer Infobroschüre für Eltern. Interessierte können in der Mannheimer Straße vorbeikommen und sich ein kostenloses Exemplar abholen.

Kinder und Jugendliche können sich zudem kostenlos einen Büchereiausweis ausstellen lassen. Es wird lediglich die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten und dessen Personalausweis benötigt.

Momentan gelten eingeschränkte Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 12 Uhr. Dienstag geschlossen. zg

