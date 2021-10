Bitte nicht vergessen

Es gibt Situationen, die sind nur schwer vorstellbar. Zu deprimierend ist vielleicht die Vorstellung, solch ein Schicksal tatsächlich selbst zu erleben. Die Beeinträchtigung des Gedächtnisses zählt vermutlich bei vielen Menschen dazu. Was ist, wenn mich irgendwann meine Eltern nicht mehr erkennen – oder ich selbst die schönsten Erinnerungen vergesse? Für die Betroffenen und ihre Angehörigen ist diese Angst präsent. Und es sollte häufiger über diese Themen gesprochen werden, um sie zu unterstützen.

Beim Demenzcafé „Vergiss-mein-nicht“ können sich Betroffene nicht nur austauschen oder gemeinsam Zeit verbringen – auch die Angehörigen werden entlastet. Sie wissen ihre Liebsten in guten Händen und können etwas für sich selbst tun. Denn nur wer genug Kraft hat, kann die täglichen Herausforderungen, die so eine Krankheit mit sich bringt, meistern.

Etliche schöne Stunden haben Doris Zimmermann und Monika Boris den Betroffenen gemeinsam mit ihrem Team in den vergangenen Jahren beschert. Ihre Augen haben geleuchtet, als sie von den Auswirkungen des neuen Schwungtuchs in der Gruppe erzählt haben – eigentlich nur eine Kleinigkeit. Jede Woche backt ein Helfer einen Kuchen, den sie montags essen. Es ist viel Herzblut, das sie in dieser Arbeit steckt. Dieses Engagement sollte belohnt werden – und zwar mit Unterstützung.

Eine Spende – egal ob finanziell oder auch materiell – würde die Nachmittage im Gemeindehaus ganz sicher bereichern. Und es hat noch einen anderen Effekt. Die Betroffenen würden wissen: Man denkt an uns, wir werden nicht vergessen.

