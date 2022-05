Der Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen besucht am Wochenende die Schwetzinger Partnerstädte Schrobenhausen und Karlshuld in Bayern. Neben Auftritten beim dortigen Spargelfest und Empfängen in den Rathäusern gibt der Chor ein Konzert in der katholischen St. Jakobskirche und gestaltet den Gottesdienst in der evangelischen Kirche mit.

