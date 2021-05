Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz in Schwetzingen und Hockenheim

Oftersheim/Region. Immer wieder erreichen uns Anregungen darüber, was wir in Sachen Corona-Zahlen besser oder anders abbilden könnten. Oft geht es um die Sieben-Tage-Inzidenz. Wir bilden diese bewusst nicht täglich für die einzelnen Kommunen ab, weil das ja keinerlei Auswirkungen auf Lockerungen dort hat. Entscheidend ist bei uns immer der Sieben-Tage-Inzidenzwert im gesamten Rhein-Neckar-Kreis oder in den kreisfreien Städten Heidelberg und Mannheim.

Was ab Samstag im Kreis und der Stadt Karlsruhe erlaubt ist Waghäusel und Oberhausen-Rheinhausen liegen in unserer direkten Nachbarschaft und gehören zum Kreis Karlsruhe. Deshalb blicken wir heute mal dorthin, um zu sehen, was in Kreis und in der Stadt Karlsruhe ab Samstag, 22. Mai, gelockert wird. Die Inzidenzwerte lagen am Donnerstag, 20. Mai, für die Stadt bei 55,4 und für den Landkreis bei 65,8. Bisher eingeschränkt geschlossener Einzelhandel (Click and Meet) ist unter bestimmten Vorgaben wieder möglich. Zulässig wird auch Gastronomie, die von 6 bis 21 Uhr öffnen darf. Im Außenbereich gelten dabei keine Personenbeschränkungen, jedoch gibt es für den Innenbereich Vorgaben zu Tischabständen und zulässiger Personenzahl. Öffnen dürfen auch wieder Museen, Galerien, Bibliotheken, botanische und zoologische Gärten sowie Hotels für touristische Zwecke. Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport in Gruppen im Freien mit bis zu 20 Personen und Kulturveranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 100 Personen sind ebenfalls wieder zulässig. Auch nach dem Unterschreiten der 100er-Schwelle gelten weiterhin die bisherigen Kontaktbeschränkungen. So dürfen sich nach wie vor im öffentlichen und privaten Raum nur zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden dabei nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt. Auch Schloss Bruchsal ist ab Samstag wieder für Besucher geöffnet. Für einen Besuch sind notwendig: Einzelterminvereinbarung: Diese Terminbuchung kann ab Freitag, 21. Mai, per Telefon unter 07251/74 26 61 erfolgen oder per E-Mail an Kasse.SchlossBR@ ssg.bwl.de erfolgen. Dabei kann ein Zeitfenster fest vereinbart werden. Das Land als Eigentümer schreibt die Erhebung der Kontaktdaten vor. Und es muss weiterhin ein aktueller negativer Test, der Impf- oder Genesenennachweis vorgelegt werden. Der Corona-Test (Kinder ab sechs Jahre) darf nicht älter als 24 Stunden sein und von einer offiziellen Teststelle ausgestellt werden. zg

Unser Leser Reinhard Schmidt aus Hockenheim hat sich mal die Mühe gemacht und für die letzten Tage eine Statistik zur Sieben-Tage-Inzidenz der Städte und Gemeinden im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung erstellt, die wir für unsere gestrige Berechnung zugrunde gelegt haben. Vielen Dank für die Fleißarbeit. Interessant sind die hohen Schwankungen, die es dabei gibt. Denn schon bei vier oder fünf neuen Fällen an einem Tag, die dazukommen oder als genesen herausgehen, verändert sich die Inzidenz binnen eines Tages schon mal um 14 Prozent zum Besseren oder um elf Prozent zum Schlechteren, da ja die Basis immer 100 000 Einwohner sind, aber eine Gemeinde wie Alt- oder Neulußheim ja nicht einmal 10 000 Einwohner hat und sich so die Inzidenz leicht potenziert.

In der Grafik unten haben wir mal den aktuellen Wert vom Donnerstag, 20. Mai, ausgerechnet. Die Tendenz ist überall fallend, außer gestern in Schwetzingen, wo ein Anstieg verzeichnet werden musste. Hier lag die Zahl der aktiven Fälle bei 49 und die Sieben-Tage-Inzidenz damit bei 166,3. Da die Zahl der Neuinfektionen hier stetig gewachsen war, liegt man sogar über dem bisherigen Spitzenreiter Hockenheim, wo die Zahl seit einer Woche recht stabil blieb und jetzt erstmals deutlich sank. Dort sind noch 58 aktive Fälle gemeldet, die Inzidenz liegt jetzt in Hockenheim bei 142,6.

Wie unterschiedlich die Werte auch direkte Nachbargemeinden treffen, zeigt sich beim Vergleich von Brühl und Ketsch. Lag die Inzidenz in Brühl noch am Dienstag über 200, so liegt sie jetzt, nachdem es nur noch 30 aktive Fälle gibt, mit 90,8 sogar gleich unter der kritischen Zahl von 100. Ketsch verzeichnet sogar nur zwölf Fälle bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von nur 23,3. In einer ähnlichen Range liegen die Inzidenzwerte in Eppelheim (52,4), Plankstadt (48,2) und etwas höher in Oftersheim mit 65,5.

Bleibt noch der Vergleich der kleineren Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim: Reilingen liegt dort mit seit Tagen nur einem aktiven Fall quasi bei null. Neulußheim mit sieben aktiven Fällen hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 84,4 zu verzeichnen – und Altlußheim mit seinen derzeit sechs Infizierten einen Inzidenzwert von 64,7.