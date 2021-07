Blumen kaufen und kranke Kinder unterstützen

Oftersheim/Heidelberg. Blumen für einen guten Zweck: Wer in der Floristikwerkstatt von Ingeborg Keller aktuell einen Blumenstrauß kauft, der unterstützt so auch die Therapie krebskranker Kinder.

Sie beteiligt sich mit ihrem Geschäft an einer Spendenaktion des Hopp-Kindertumorzentrums Heidelberg (KiTZ), die noch bis Samstag, 31. Juli, läuft. „Blumen schenken. Hoffnung spenden“, heißt das Motto, um auf die Situation krebskranker Kinder in Deutschland aufmerksam zu machen. Wer helfen möchte, die Behandlungsmöglichkeiten für betroffene Kinder zu verbessern, kann deutschlandweit zugunsten der Kampagne Blumen und Pflanzen kaufen, in den sozialen Netzwerken seine Unterstützung zeigen und spenden. Patin der Kampagne ist die Schauspielerin Anja Kling.

In „Ingeborgs Floristikwerkstatt“ bekommen die verschiedenen Sträuße, Gestecke und Pflanzen einen Aufkleber, der auf die Aktion verweist. „Der Kunde weiß dann, dass wir von seinem Einkauf am Ende der Aktion einen Euro spenden werden. Die Kunden können dann über Social Media auch ihre Sträuße posten, um noch mehr Werbung für den wohltätigen Zweck zu machen“, erklärt Keller. Am Ende der Aktion werde das Geld noch etwas aufgestockt und an die Aktion überwiesen. Abschließend wird die Schauspielerin und Patin der Aktion, Anja Kling, das Ergebnis aus ganz Deutschland verkünden. Ingeborg Keller freut sich, Teil dieser Aktion zu sein, der auch die Blumenbranche nach der schweren Zeit in der Corona-Krise unterstützt. „Viele Kunden haben mich schon darauf angesprochen. Ich habe zusätzlich auch ein Glas aufgestellt, wo ich Spenden dafür sammle. Und die Oftersheimer sind sehr rührselig und großzügig. Es ist schon ein bisschen was zusammengekommen“, erklärt sie erfreut.

Und die Aktion ist nach Angaben des KiTZ sehr wichtig: In Deutschland erkranken jedes Jahr 2000 Kinder und Jugendliche an Krebs. Etwa 20 Prozent dieser Kinder verlieren den Kampf gegen die Krankheit. „Trotz des enormen medizinischen Fortschritts in anderen Bereichen konnte diese Heilungsrate in den vergangenen 30 Jahren nicht wesentlich verbessert werden“, fassen die Direktoren des Hopp-Kindertumorzentrums Heidelberg Olaf Witt, Andreas Kulozik und Stefan Pfister vom Deutschen Krebsforschungszentrum und vom Universitätsklinikum Heidelberg die Situation in der Republik zusammen.

